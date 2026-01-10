Губернатор Архангельской области рассказал о реализации программы комплексного развития сельских территорий



За 6 лет в регионе на КРСТ выделено 6,8 млрд руб. В 2025 г. финансирование госпрограммы составило 1,8 млрд, а до 2027 г. выделят еще 3,7 млрд.



Благодаря госпрограмме комплексного развития сельских территорий в прошлом году обновили и построили 22 объекта инженерной и социнфраструктуры в 8 поморских муниципалитетах.



За 5 лет возведено и отремонтировано 11 культурных объектов, 15 образовательных, 7 спортивных, 15 коммунальных и один социальный. Реконструировано и проложено 26 км дорог к селам и в селах, где до сих пор приходилось ездить на утрамбованной земле. Реализовано 67 инициатив благоустройства сел.



В Красноборске возведено с нуля здание терапевтического отделения, в п. Шалакуша - школа, в Няндоме - спортзал, в п. Талаги - дом культуры, в Лайском Доке - культурно-социальный центр.



Детские сады открылись в Лайском Доке, с. Черевково. В п. Октябрьский реконструировали очистные сооружения. Ведется строительство дороги у с. Ненокса от магистрали Северодвинск — Онега, реконструкция отрезка дороги Усть-Ваеньга — Фалюки и дороги у с. Благовещенское в Вельском округе.



