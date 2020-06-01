«Мусорного оператора» Вологодской области могут признать банкротом

Вологодская область >> Бизнес >> 01.06.2020

К оператору по уборке мусора в Вологодской области подан иск о банкротстве. От «Аквалайна» расчетно-информационный центр требует выплаты около 25 млн руб.

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд региона. Основание для банкротства - задолженность. В январе были закрыты офисы оператора в Вологодской области. Они нужны были для сбора статистики на начальном этапе "мусорной" реформы. Единственный офис оператора теперь находится в Вологде. Сейчас он закрыт на карантин.

Финансовая ситуация компании сложная. У нее имеются долги перед разными организациями. Главная причина задолженностей – трижды пересмотренный тариф в сторону уменьшения. Использовался понижающий коэффициент, который уравнивал плату за ТКО между 2-я зонами Вологодской области. Также есть дебиторская задолженность физических и юрлиц перед оператором. Руководство компании принимает меры по выходу из ситуации, работают юристы. Об этом сообщил замдиректора по связям с общественностью  в восточной части Вологодской области А. Иванов.





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