Череповецким начальникам покажут пользу удаленки

Агентство городского развития и подразделение по развитию бизнеса "Северсталь" 25 июня проведут вебинар по методам дистанционного управления.



Участникам семинара расскажут, как создать хорошую сплоченную команду даже при удаленной работе, как найти мотивацию для персонала на расстоянии. Ведущие разъяснят правила проведения дистанционных совещаний на примере "Северстали" и раскроют нюансы подготовки.



Замруководителя Агентства горразвития О. Лукьяненкова отметила, что удаленная работа - не только предмет дополнительной мотивации и способ сокращения расходов, но и жизненная необходимость. Руководителю нужно выстраивать коммуникацию с персоналом по-новому. Основной вызов - обеспечить эффективность, поддерживая командный дух, уделяя внимание каждому. "Северсталь" поделится успешным опытом, а ее лучшие эксперты расскажут представителям МСБ, как добиться результата в новой реальности.



Семинар начнется в 14:00. Несмотря на то, что участие в нем бесплатное, нужно предварительно зарегистрироваться.