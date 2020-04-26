Меры поддержки субъектов МСБ Мурманской области продлены до 31 июля

Субъекты МСБ Мурманской области, попавшие в список отраслей экономики, сильно пострадавших в результате коронавируса, получать субсидию на поддержку своих сотрудников продолжат. Выплаты на зарплату продлены до конца июля. Это значит, что организации и предприятия не имеют право увольнять сотрудников, которые сейчас не работают. Все сотрудники должны своевременно получать оплату труда, для чего предприятиям выплачивается специальная субсидия.



Ранее финподдержка МСБ на выплату зарплат была единовременной, но после онлайн-встречи губернатора Мурманской области А. Чибиса с представителями фитнес-индустрии было решено внести некоторые изменения. Теперь субсидию могут повторно получить индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников, но не больше одного минимального размера зарплаты. На компенсацию этих затрат предусмотрена выплата не больше 5 МРОТ.



Поправки затрагивают ИП, МСБ из отраслей экономики, деятельность которых приостановлена на 1 июня 2020 г. Постановление подписал А. Чибис.