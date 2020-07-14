В Сыктывкаре выявлены нарушения в работе торговых предприятий

Специалисты горадминистрации Сыктывкара по поручению главы Н. Хозяиновой провели рейд по торговым точками и предприятиям общепита. Были выявлены многочисленные нарушения.



Магазин "Фрикаделька" в ТРК "Рублик" на ул. Куратова 73/6, кафе "Аспект" на ул. Интернациональная, 126, бар "Центральная закусочная" на ул. Первомайская, 85/2 не установили входного фильтра температуры для покупателей. Это значит, что внутрь могли попадать больные люди и заражать здоровых. Персонал заведений соблюдал масочный режим, использовал антисептики, как это предписано рекомендациями Роспотребнадзора.



В проверенных ТРЦ "Макси", ресторанах "Пушкинский", "Спасский", "Гранат" и клубе "Сахар" нарушений зафиксировано не было.



О предприятиях, нарушивших профилактические меры, информация будет направлена на рассмотрение в мировой суд столицы Коми.



В республике ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается, но это не значит, что можно ослаблять режим ограничений. Рейды по торговым точкам будут проводиться регулярно.