"Ташир" открыл мебельный центр Family Room в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 23.07.2020

Группа компаний «Ташир» презентовала мебельный центр Family Room в Архангельске. Площадь комплекса - 26 тыс. кв. м. Он занимает 2 этажа. Среди арендаторов Family Room многие известные бренды, в том числе Lazurit, «Ангстрем», «Орматек». Также арендаторами площадей выступают кинотеатр «Синема стар», множество мебельных магазинов, магазин продуктов «Макси», «Детский мир», магазин электроники DNS. Теперь посетители ТЦ в одном месте могут найти все интересующие их товары, от фруктов и овощей до шкафов и кроватей.

Мебельный центр стал 5-м в сети Family Room. Работают еще 3 магазина в Москве (23-й км Киевского шоссе, Ленинградское шоссе, 2-й км МКАДа), в Ростове на пр. М. Нагибина, 17. К открытию готовится еще один центр.

Family Room  занял место ТЦ «Рио» на ул. Розинга в рамках редевелопмента комплекса. Владельцы бренда рассчитывают на прибыль, поскольку новый формат считается современным, перспективным и отвечающим требованиям времени, но учтена ли в концепции климатическая особенность Архангельска?

 





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