Хлебопроизводителя из Ухты поймали на недобросовестной конкуренции
В УФАС Коми поступило обращение от ухтинца на действия «Сосногорского Хлебозавода». Под брендом «Сосногорский Хлебозавод» работал частный предприниматель, реализующий хлебобулочные изделия в Сосногорске и Ухте. Предприниматель разместил в группе «Сосногорский Хлебозавод» в соцсети «ВКонтакте» рекламу, утверждая, что среди производителей хлебобулочных изделий в Коми, его предприятие лучшее.
Слово «лучшие» говорит о превосходстве предприятия, его товара, но никаких подтверждений этим словам нет. Нет конкретных характеристик, параметров сравнения, объективных подтверждений. Антимонопольщики считают, что в этом случае используется некорректное сравнение хозсубъекта, его товара с другими конкурентами, их товарами, а действия имеют признаки недобросовестной конкуренции, что запрещено антимонопольным законодательством. Видимо, ИП понятия не имел, что его безобидная на первый взгляд реклама может закончиться рассмотрением заявления в антимонопольном комитете.
Предприниматель получил предупреждение о прекращении распространения неподтвержденной информации, а в случае невыполнения, против него возбудят антимонопольное дело.
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