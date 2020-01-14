Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 31.08.2020

Глава «Нарьян-Марское АТП» В. Калюжный отметил, что богатством  предприятия является дружный коллектив. В АТП работают 162 человека, и 5 из них имеют высокое звание – заслуженного работника транспорта РФ.

В 2020 г. транспортная отрасль переживает не лучшие времена. За 2 года зарплата водителей автобусов выросла на 13 %. Для водителей введена форменная одежда, проводится работа по повышению имиджа кондукторов. В 2019 г. их оснастили  видеорегистраторами, поэтому количество жалоб снизилось.

Предприятие внедряет новые технологии для улучшения услуг. В 2018 г. введены валидаторы, позволяющие расплачиваться безналичным способом. В прошлом году появились приложения, позволяющие отслеживать нахождение автобусов на маршруте.

Глава региона вручил заслуженным работникам предприятия награды за добросовестную работу, качественное предоставление услуг транспорта. Почетную грамоту администрации округа получили диспетчер Н. Артеева, кондуктор Т. Борунова, водитель В. Чуклин. Благодарственные письма от губернатора НАО вручены шиномонтажнику и вулканизаторщику П. Анфалову, начальнику смены Н. Даниловой, главбуху И. Кисляковой, специалисту по документационному обеспечению О.е Хильчук и рабочему А. Шалькову.





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