В Заполярье обсудили смену торговой сети «Евророс» на «Магнит»
На оперативном заседании правительства Мурманской области А. Чибис поднял вопрос смены собственника площадей магазина «Евророс».
«Евророс» хотят сменить на «Магнит». Региональная сеть продавала много местной продукции, и сельскохозяйственной в том числе. Необходимо быстро заместить товар на полках другой торговой сети, чтобы местные производители в объемах не потеряли. Также нужно понять взаимные обязательства между поставщиками.
Была проведена встреча с представителями торговой сети. Она не отказывается от обязательств. Процесс перехода вызывает дефицит денег, а расплатиться со всеми поставщиками сразу нет возможности. Сейчас в торговой сети идет этап сверок, а потом будут дальнейшие выплаты.
А. Чибис призвал подключить уполномоченного по защите прав предпринимателей Е. Тихонову. Ни один бизнесмен не должен остаться с этой проблемой один на один. Нужно помочь всем.
Справка. В Мурманской области сеть «Магнит» приобрела долгосрочные арендные права на 89 магазинов брендов «Яблочко», «Евророс», «Твой».
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