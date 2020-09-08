В Заполярье обсудили смену торговой сети «Евророс» на «Магнит»

Мурманская область >> Бизнес >> 08.09.2020

На оперативном заседании правительства Мурманской области А. Чибис поднял вопрос смены собственника площадей магазина «Евророс».

«Евророс» хотят сменить на «Магнит». Региональная сеть продавала много местной продукции, и сельскохозяйственной в том числе. Необходимо быстро заместить товар на полках другой торговой сети, чтобы местные производители  в  объемах не потеряли. Также нужно понять взаимные обязательства между поставщиками.

Была проведена встреча с представителями торговой сети. Она не отказывается от обязательств. Процесс перехода вызывает дефицит денег, а расплатиться со всеми поставщиками сразу нет возможности. Сейчас в торговой сети идет этап сверок, а потом будут дальнейшие выплаты.

А. Чибис призвал подключить уполномоченного по защите прав предпринимателей Е. Тихонову. Ни один бизнесмен не должен остаться с этой проблемой один на один. Нужно помочь всем.

Справка. В Мурманской области сеть «Магнит» приобрела долгосрочные арендные права на 89 магазинов брендов «Яблочко», «Евророс», «Твой». 





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