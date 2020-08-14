Череповецкий бизнес испытывает серьезный кадровый голод

Об этом «РБК» рассказал председатель местного отделения «Опоры России» Игорь Истомин. По его словам, самая острая ситуация сложилась в сфере общепита – городским ресторанам и кафе пришлось заново набирать персонал после отмены противоэпидемических мер. Многие люди получают относительно высокие пособия по безработице и не торопятся вновь вернуться на работу. Часть бывших сотрудников разъехалась, другие сменили отрасль. Во время встречи с депутатом Госдумы Алексеем Канаевым, представители бизнес-сообщества попросили обеспечить продление сроков действия ЕНВД и сокращение пособий по безработице с целью стимулирования людей к выходу на работу.



По первому вопросу Алексей Канаев высказался положительно, отметив, что эта тема еще будет обсуждаться при рассмотрении бюджета на будущий год. Депутат раскритиковал идею снижения пособий по безработице, взамен предложив стимулировать бизнес к повышению выплат сотрудникам.



Сейчас посещаемость ресторанов на четверть ниже, чем в докарантинное время. По словам Игоря Истомина, общепит еще далек от выхода из кризиса – восстановление может занять весь следующий год, если не будут приняты новые ограничительные меры. В противном случае волна банкротств неизбежна, поскольку запас прочности очень невелик.