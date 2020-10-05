Дочерняя компания банка «Россия» открыла новый отель «Точка на карте» в Карелии

>> Бизнес >> 05.10.2020

Новая гостиница заработала в Олонецком районе. Ее здания выстроены по модульной технологии, хорошо подходящей для проведения работ в удаленных местах. По утверждению компании – инициатора проекта, подобный формат позволяет минимизировать воздействие на экологию. На территории отеля размещены 15 модульных зданий, в каждом из которых могут остановиться до 4 человек. Семь из них стоят на берегу Ладожского озера. Наличие нескольких парковок позволяет избежать больших скоплений личного автотранспорта.

С появлением нового объекта сеть «Точка на карте» выросла до 3 отелей. Первая гостиница была открыта вблизи Сортавалы в 2017 году. Еще один объект работает в Ленинградской области, рядом с Приозерском.

Помимо «Точки на карте», под контролем банка «Россия», основным акционером которого является Юрий Ковальчук, находится премиальный отель «Дача Винтера» рядом с Сортавалой. Банк реализовал и другие непрофильные проекты, в частности, горнолыжный курорт «Игора», коттеджный поселок рядом с ним и медицинский центр «Согаз». Дочерняя структура банка «Россия» также собирается построить в Рюттю масштабный спортивно-туристический комплекс.





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