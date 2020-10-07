Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

Банк ВТБ собирается избавиться от залогового непрофильного актива — «АГД-Даймондс». В Архангельске находится головной офис компании. Владелец алмазного бизнеса не выплачивает кредит банку, взятый на его покупку.



Сейчас компанией интересуются 2 известных лица, о чем сообщил глава ВТБ А. Костин. Новый собственник «АГД-Даймондс» — «Открытие холдинг». Он получил от банка ВТБ ее на выкуп у «Лукойл».



ВТБ дал 1,45 млрд долларов «Открытие холдингу» на покупку полного пакета акций «АГД-Даймондс». Но это была лишь часть суммы. Кредит 873 млн долларов оформила на себя компания «Открытые промышленные инвестиции». Банк получил взамен «независимую гарантию» или залог.



Сейчас ФАС пробует оспорить сделку по покупке «АГД-Даймондс» в 2017 г. между «Лукойл» и холдингом «Открытие». Параллельно ВТБ через арбитражный суд пробует взыскать с ОПИ долги по кредиту, выданному компании на покупку алмазодобытчика.



Одна из старейших компаний по разведке, добыче, переработке полезных ископаемых на Русском Севере может по второму кругу «уйти с молотка».