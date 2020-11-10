В НАО изменились условия предоставления субсидий для бизнеса

В Департаменте финансов НАО сообщили, что изменения упрощают получение субсидии на уплату % по кредиту, субсидии на энергосберегающие мероприятия.



Субсидия на уплату % по кредитным договорам, договорам лизинга, которые были заключены с лизинговыми и кредитными российскими организациями, предоставляется в объеме 50% от суммы уже уплаченных %. Максимальный размер – 500 тыс. руб. в год.



Напомним, что до этого размер субсидии зависел от ключевой ставки Центробанка России, а размер не мог быть больше 2\3 суммы вышеназванной ставки. Сейчас процедура упростилась, а предпринимателям не надо делать дополнительных расчетов.



Стала проще процедура получения субсидии на проведение энергосберегающих мероприятий. У бизнесменов, самостоятельно установивших энергосберегающее оборудование, есть возможность подтвердить установку с помощью фотоснимков, а до этого подтверждение происходило только с использованием акта установки, выданного сторонней организацией.



В целом, получить субсидию стало гораздо проще.