Арбитражный суд вынес решение по пристройке «Невский пассаж»

Республика Карелия >> Бизнес >> 29.11.2020

Арбитраж Карелии обязал арендодателей съехать со здания, пристроенного к ТЦ "Невский пассаж".

С иском в суд обратился пристав при директоре Федеральной службы судебных приставов А. Васильев, который считал, что пристройка возведена незаконно. Ее не могли снести, поскольку арендодатели отказывались с нее съезжать.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, но в 2021 г. пристройку снесут.

Напомним, что ТЦ "Невский пассаж" был построен бизнесменами Цмугуновыми в 2010 г. В 2013 г. городской суд Петрозаводска постановил снести эту пристройку, а в 2014 г. Верховный суд Карелии это решение оставил в силе. В прошлом году Верховный суд республики потребовал выполнить предписание, а "Невский пассаж" до сих пор стоит на месте. Снести его не могут уже 6 лет, а горожане не понимают, почему власти не могут решить эту проблему столько времени. Это показывает, насколько власти города и республики некомпетентны, не могут или не хотят приводить в силу законное постановление суда.





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