Создатели Лунтика отсудили у сыктывкарской швейной фабрики 2 млн руб.

Республика Коми >> Бизнес >> 06.12.2020

Студия анимационного кино "Мельница" предъявила сыктывкарской швейной фабрике иск за незаконное использование образов героев мультфильма "Лунтик и его друзья".

В Арбитражном суде Коми рассказали, что иск подан в 2019 г., и по нему истец требовал выплаты 4,5 млн руб. компенсации за то, что в своей продукции фабрика использовала без согласия создателя изображения Лунтика, Божьей коровки Милы, Кузи, Пчеленки и Пчелы Бабы Капы. Частично фабрика с обвинением согласилась.

Арбитраж Коми решил взыскать с сыктывкарской швейной фабрики "Текстиль Коми" 2 млн руб. в пользу студии "Мельница" в качестве компенсации за нарушение прав владельца. Еще 33 тыс. руб. фабрика обязана возместить за расходы по уплате госпошлины.

Напомним, что Россия входит в число 10 государств, где к правам правообладателей и авторов относятся несерьезно. Здесь используют героев мультфильмов, фильмов в качестве рекламы своих товаров и продуктов, не задумываясь о том, что это незаконно. В Коми швейная фабрика за это уже поплатилась.





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