В п. Амдерма предпринимателям предлагают открыть пекарню
Пекарня заменит муниципальную, сгоревшую в результате пожара. Сейчас потребности поселка в хлебе покрывает временная пекарня в здании школы. После пожара в конце ноября в Амдерму отправили вертолет, который привез хлебопекарную печь, запасы муки, хлеба.
Глава райадминистрации Заполярного района Н. Михайлова сообщила, что в поселке есть специалист, который будет заниматься выпечкой хлебных изделии. Но это временное решение. Сейчас нужно найти юридическое лицо в муниципалитете, которое закупит оборудование, выберет площади, будет работать и получать субсидии.
Сейчас желающих взяться за пекарню нет. Шли переговоры с тремя ИП, но один отказался, 2 ответа еще не дали. Видимо, это не самое прибыльное занятие, к тому же трудоемкое.
Глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров отметил, что в поселке есть запасы муки для временной пекарни. Ведомство договорилось с Нарьян-Марским хлебозаводом, и последний будет поставлять для нужд Амдермы запасы хлеба. Доставка будет осуществляться рейсовыми вертолетами.
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