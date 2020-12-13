В п. Амдерма предпринимателям предлагают открыть пекарню

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 13.12.2020

Пекарня заменит муниципальную, сгоревшую в результате пожара. Сейчас потребности поселка в хлебе покрывает временная пекарня в здании школы. После пожара в конце ноября в Амдерму отправили вертолет, который привез хлебопекарную печь, запасы муки, хлеба.

Глава райадминистрации Заполярного района Н. Михайлова сообщила, что в поселке есть специалист, который будет заниматься выпечкой хлебных изделии. Но это временное решение. Сейчас нужно найти  юридическое лицо в муниципалитете, которое закупит  оборудование, выберет площади,  будет работать и получать субсидии.

Сейчас желающих взяться за пекарню нет. Шли переговоры с тремя  ИП, но один отказался, 2 ответа еще не дали. Видимо, это не самое прибыльное занятие, к тому же трудоемкое.

Глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров отметил, что в поселке есть запасы муки для временной пекарни. Ведомство договорилось с Нарьян-Марским хлебозаводом, и последний будет поставлять для нужд Амдермы запасы хлеба. Доставка будет осуществляться рейсовыми вертолетами.





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