В с. Несь открылся цех по первичной переработке мясной продукции

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 17.12.2020

Глава Канинского сельсовета Г. Варницына рассказала, что на новом объекте «Ненецкая община «Канин» проводится распил и обвалка мяса, что позволяет выпускать 12 видов продукции (гуляш, фарш, суповые наборы, оленину). В планы хозяйства входит расширение производства и ассортимента продукции. В 2020 г. к праздникам жители округа могут получить 12 видов мясной продукции. Она свежая, в вакуумной упаковке, поэтому может быть доставлена к Новому году все уголки Ненецкого округа.

В цехе трудятся 3 человека, но в будущем появятся новые рабочие позиции.

Глава НАО Ю. Бездудный призвал муниципалитеты открывать свои производства, поддерживать оленеводов, обеспечивать жителей округа свежей олениной.

По данным Департамента природных ресурсов НАО, в регионе убойная кампания уже выполнена на 50%. 9 оленеводческих хозяйств уже к ней присоединились, как и оленеводы-частники. С понедельника к заготовке сырья приступит в Ненецкой агропромышленной компании. На убой направлено 18,9 тыс. голов оленей, выпущено 563 тонны мяса.





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