Правительство одобрило перечень инвестпроектов в Арктике, которые смогут воспользоваться господдержкой

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил во время оперативного совещания. В список были включены несколько крупных проектов на территории Мурманской области. Речь идет о глубоководном терминале для перевалки удобрений в Мурманском порту, строительстве завода для разведения форели и лосося, создании горно-металлургического комбината и модернизации порта Витино.



Правительство ожидает, что совокупная величина вложений в проекты в Арктике окажется больше 200 млрд рублей. Компании-инициаторы проектов смогут рассчитывать на компенсацию до 20% вложений за счет субсидирования. Средства можно будет направить на строительство инфраструктуры для промышленных предприятий.



Господдержка будет доступна компаниям, которые отвечают нескольким условиям. Например, стоимость проекта составляет не менее 300 млн рублей. Субсидия должна полностью покрываться за счет налоговых отчислений от проекта в течение 10 лет. При этом необходимо создавать новые рабочие места, либо улучшать уже существующие.



В правительстве уверены, что принятые решения увеличат инвестиционную привлекательность Арктики, стабилизировав социально-экономическую обстановку в Заполярье.