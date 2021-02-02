Правительство одобрило перечень инвестпроектов в Арктике, которые смогут воспользоваться господдержкой

Мурманская область >> Бизнес >> 02.02.2021

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин объявил во время оперативного совещания. В список были включены несколько крупных проектов на территории Мурманской области. Речь идет о глубоководном терминале для перевалки удобрений в Мурманском порту, строительстве завода для разведения форели и лосося, создании горно-металлургического комбината и модернизации порта Витино.

Правительство ожидает, что совокупная величина вложений в проекты в Арктике окажется больше 200 млрд рублей. Компании-инициаторы проектов смогут рассчитывать на компенсацию до 20% вложений за счет субсидирования. Средства можно будет направить на строительство инфраструктуры для промышленных предприятий.

Господдержка будет доступна компаниям, которые отвечают нескольким условиям. Например, стоимость проекта составляет не менее 300 млн рублей. Субсидия должна полностью покрываться за счет налоговых отчислений от проекта в течение 10 лет. При этом необходимо создавать новые рабочие места, либо улучшать уже существующие.

В правительстве уверены, что принятые решения увеличат инвестиционную привлекательность Арктики, стабилизировав социально-экономическую обстановку в Заполярье.





Рекомендуем по теме:

Правительство поддержит создание газохимического кластера в ЯНАО

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку

Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

Правительство поможет Архангельской области подготовиться к приему Арктического форума

Карелия отремонтирует дороги на 2,4 млрд рублей

346,2 млн руб. нужно привлечь для реализации проектов Карелии по лесозаготовкам


Спортсмены Кольского района пробежали «Забег обещаний»

Стимулирующие надбавки пожарным в Коми попали под секвестр

Освещение вдоль лыжной трассы появилось в Североморске

В усадьбе Гальских расскажут о развлечениях русских дворян

В Архангельске запущена ледовая переправа на Кегостров

Андрей Белоусов поручил создать комплексный план освоения газовых ресурсов Ямала

В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета