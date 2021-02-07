Переводы денег, ставки, роспись линий в БК 1хбет

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Как пополнять игровой счет?

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1хбет букмекерская контора может принимать средства разными способами:

банковскими картами;

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наличными, также могут задействоваться банкоматы;

криптовалютой;

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интернет-банкингом.

Как вывести деньги с 1хбет?

1xbet букмекерская контора предлагает разные методы, с помощью которых можно вывести средства. Но для этого изначально пользователь должен правильно заполнить профиль, а также продемонстрировать администрации заведения сканы паспорта. Обычно для вывода средств выбирают тот же метод, который задействовали для пополнения счета.

Чтобы снять деньги, следует посетить личный кабинет 1xbet рабочее зеркало, нажать на кнопку «Вывод средств». Дальше перед пользователем возникнут разные варианты платежных систем, из которых нужно выбрать наиболее подходящую. На вывод подходит сумма от 100 руб., в случае с банковскими картами размер будет немного больше.

Роспись линий

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