Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом

Архангельская область >> Бизнес >> 29.03.2021

Компания «Экосинтез» заявляет, что регоператор задолжал 11 млн руб., поэтому «Экосинтез» будет добиваться банкротства «ЭкоИнтегратор» через суд.

«Экосинтез» занимается вывозом мусора в нескольких районах региона. Региональный оператор должен ей 11 млн руб. за вывоз ТКО в Архангельске, Котласе, Новодвинске, Приморском, Котласском районах. 4 февраля вступило в действие решение о взыскании задолженности.
Сейчас руководство «ЭкоИнтеграторе» ведет себя странно. Оно не дает комментариев относительно сложившейся ситуации, не отвечает на сообщения и звонки в WhatsApp, хотя регулярно их просматривает.

С вывозом мусора в Архангельской области постоянно возникают какие-то проблемы, что говорит не совсем эффективной работе властей. Навести порядок в этой сфере ей не по силам, а тем временем мусорные баки у жилых домов переполнены, легкий мусор разлетается под порывами ветра и разноситься птицами и животными. Экология в северном регионе оставляет желать лучшего, а для ее улучшения ничего не делается.





Рекомендуем по теме:

«Экоинтегратор» продолжает пикировку с АМПК по поводу раздельного сбора отходов

Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок

В Котласе прошел митинг недовольных работой регоператора по обращению с ТКО

В Череповце инвентаризировали и "оцифровали" мусорные контейнерные площадки

musor8mru - вывоз мусора в Москве

Проблемы мусора в Москве и области


Процесс создания учетной записи в 1хбет: как быстро зарегистрироваться

В Музтеатре Карелии 8 марта будут петь только мужчины

Мини-футбольный клуб «Северная Двина» может закрыться

Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии

Онлайн казино Лавина и его преимущества

Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины

В Сыктывкаре 10 марта откроется выставка "Мастер года-2020"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета