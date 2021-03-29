Архангельского регоператора «ЭкоИнтегратор» собираются признать банкротом

Компания «Экосинтез» заявляет, что регоператор задолжал 11 млн руб., поэтому «Экосинтез» будет добиваться банкротства «ЭкоИнтегратор» через суд.



«Экосинтез» занимается вывозом мусора в нескольких районах региона. Региональный оператор должен ей 11 млн руб. за вывоз ТКО в Архангельске, Котласе, Новодвинске, Приморском, Котласском районах. 4 февраля вступило в действие решение о взыскании задолженности.

Сейчас руководство «ЭкоИнтеграторе» ведет себя странно. Оно не дает комментариев относительно сложившейся ситуации, не отвечает на сообщения и звонки в WhatsApp, хотя регулярно их просматривает.



С вывозом мусора в Архангельской области постоянно возникают какие-то проблемы, что говорит не совсем эффективной работе властей. Навести порядок в этой сфере ей не по силам, а тем временем мусорные баки у жилых домов переполнены, легкий мусор разлетается под порывами ветра и разноситься птицами и животными. Экология в северном регионе оставляет желать лучшего, а для ее улучшения ничего не делается.