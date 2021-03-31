Развлекательным учреждениям и заведениям общепита НАО разрешили работать до полуночи
На заседании оперштаба по профилактике коронавируса на территории округа продлили время работы кинотеатра, кафе, ресторанов и баров до 24.00.
Губернатор НАО Ю. Бездудный отметил, что было много обращений представителей общепита, которые просили увеличить время работы своих заведений. Зачем, понять сложно, поскольку сейчас они работают до 23:00, а один час мало что решает. Такая же ситуация с единственным в Нарьян-Маре кинотеатром. Ему нужно разрешить работать по 24:00. Все меры безопасности там контролируются.
Главный государственный санитарный врач НАО Н. Кирхар эту инициативу главы округа поддержала.
Также на заседании оперштаба было решено, что уличный праздник, посвященный 15-летию Заполярного района и Дням п. Искателей и геолога состоится 4 апреля на главной площади п. Искателей в 13:00. Все горожане приглашаются на народные гуляния в воскресенье. Обязательно ношение масок.
Принятые решения внесены в постановление о «Введении режима повышенной готовности», вступили в силу после опубликования документа.
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