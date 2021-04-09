5 безработных граждан получат окружную поддержку на создание бизнеса

В Центре занятости НАО состоялось заседание комиссии по самозанятости, третье по счету в текущем году. Комиссия одобрила все представленные бизнес-планы. Их было 5. Авторы проектов получат поддержку на развитие дела.



В Нарьян-Маре будут доступны услуги: высотные работы по чистке снега с крыш, мытье окон, фасадов, откроется столярная мастерская, где будут делать мебель и предметы интерьера из дерева, парикмахерская, автосервис «Автоэлектрика» для оказания услуг по установке автосигнализаций. В п. Искателей откроют кабинет красоты «ROLLER», где можно сделать РФ-лифтинг, кавитацию, моментальный загар.



Начинающие предприниматели получат единовременную финансовую помощь 262 тыс. руб. Многим помогут составить бизнес-планы, проконсультируют.



Госпрограмма содействия занятости реализуется для содействия самозанятости безработных. Уже получили поддержку 11 человек с проектами открытия промтоварного магазина в Мирном, студии омоложения «НАОВИТА», мастерской по выпуску кованных изделий, салон маникюра, смузи бар, кабинет подологического педикюра.



В этом году меру соцподдержки получат жители округа на 5,2 млн руб.

