В Мурманске открылся форум региональных производителей «Местные»

Мурманская область >> Бизнес >> 17.05.2021

В городе проходит традиционный форум местных производителей. В 2020 г. пандемия не позволила провести мероприятие, но проект продолжился в этом году. 20 компаний представили свою продукцию, изготовленную профессионалами на территории Кольского полуострова. Одежда, продукты, сувениры могут заинтересовать потребителей. Организатором форума выступил центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального министерства развития Арктики.

Т. Руссакова, министр развития Арктики Мурманской области, рассказала, что мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Развитие МСБ» и приурочено к дням предпринимательства. Этот форуму – прекрасная возможность поднять настроение, так как целый день играет музыка, проходят мастер-классы, можно общаться.

Среди участников этого года есть постоянные, а есть дебютанты. Появился бизнесмен, который несколько лет в домашних условиях занимается выращиванием больших объемов зелени, предприятие Печенгского района, изготавливающее экологически безопасных долговечные предметы уличного интерьера. На производство лавочки уходит 5 тыс. бывших в употреблении пакетов из полиэтилена, 80 кг песка. Активных людей в Мурманской области много, а когда им оказывается поддержка, получается многое.





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