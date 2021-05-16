Инвестиционное агентство Вологодской области предлагает предпринимателям вложиться в переработку картофеля

Чиновники уверяют, что для реализации подобного проекта регион имеет все необходимые ресурсы. В области расположены свыше 10 тыс га посевных площадей, хозяйства ежегодно собирают 136 тыс тонн картофеля, из них более 3 тыс тонн направляется на экспорт. При этом Вологодская область характеризуется удобным географическим положением, так как через нее проходят 4 федеральные трассы, по которым легко добраться до Санкт-Петербурга и Москвы. В регионе также расположены 4 аэропорта и несколько крупных железнодорожных узлов.



По данным инвестиционного агентства, на запуск проекта по выпуску чипсов, крахмала, пюре, картофеля фри потребуется не более 3 млн рублей. Его окупаемость составит 1-2 года. В качестве основных рынков сбыта указываются промышленные предприятия, покупающие крахмал, розничные магазины, предприятия общепита, зарубежные потребители.



Будущим инвесторам предлагаются различные меры поддержки, например, единовременный грант «Агростартап» на 3 млн рублей, за счет которого проект можно реализовать с нуля. Возможно получение субсидии, частично возмещающей расходы на технику, оборудование и сертификацию, или льготного кредита. Предприниматели также могут претендовать на статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего освобождение на 3-5 лет от налога на имущество.