Поморским предпринимателям предлагают обзавестись наставниками

Агентство регионального развития, Центр наставничества предпринимательства «Содействие» запустили проект по наставничеству для бизнесменов Архангельской области.



Предприниматели могут обучиться основам бизнеса, тому, как преодолеть кризис и получить новую мотивацию, а также повысить финансовую грамотность, повысить выживаемость проектов. На программу отводится 90 дней для прокачки бизнеса, 3 встречи с главами группы, 6 тематических встреч «Вопрос - ответ».



Всего в обучении смогут принять участие 20 человек, поэтому как будут отбирать заявки желающих, неизвестно.



Курс больше заинтересует начинающих бизнесменов, которые только запустили или собираются запустить свое дело. Давно действующим предпринимателям курс будет интересен лишь частично.



Заявку на участие можно подать до 27 августа, программа начнется 1 сентября.



Наставниками для поморских бизнесменов станут: глава клуба «Деловар» К. Витков, директор мебельного салона «O'Prime» и салона дверей «Волховец» А. Кокорин, руководитель правового центра «Содействие» К. Маркова.

