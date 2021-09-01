Производство картонных коробок открыли в колонии Карелии

Республика Карелия >> Бизнес >> 01.09.2021

В исправительной колонии №1 п. Надвоицы запустили производство картонных коробов. Деревообрабатывающие цеха исправительных учреждений в Карелии открыли упаковочные участки, на которых занимаются сборкой картонных коробок для упаковки разной продукции: сувенирных макетов, детских стульчиков, кроватей, стеллажей. Для эффективного использования опыта в изготовлении картонных изделий, наращивания объемов, привлечения осужденных к труду, в ИК-1 открыли производство коробок. Каждый этап производства контролируется на качество продукции.

Сейчас выполняется заказ на изготовление 1 тыс. коробок. Это первый подобный заказ для цеха. На производстве работают 20 заключенных.

Напомним, что в исправительных колониях региона активно используют труд осужденных. Некоторых привлекают к строительным работам, некоторые работают в пекарных цехах, делая булочки, хлеб, сушки. Так осужденные имеют возможность заработать деньги, приобрести новую профессию, а, возможно, задуматься об открытии собственного дела после освобождения.





Рекомендуем по теме:

В Коноше организовали торговлю пирожками от заключенных

В колониях Карелии выпускают сельхозпродукцию

Защитные картонные уголки: виды, преимущества и сферы использования

В исправительной колонии Вельска появится участок по изготовлению сухих и консервированных овощей

В Печоре осужденных научили печь булочки

УФСИН Карелии получил заказ на изготовление торговых киосков на 1 млн руб.


Купольный отель открыли на острове на юге Карелии

В. Ларин вернулся из Токио в Карелию

На гранты в сфере спорта в Мурманской области выделено почти 3 млн руб.

В п. Красное началось обустройство библиотеки нового поколения

На проект по укладке трансарктического оптоволоконного кабеля потребуется 65 млрд рублей

Мебельная фабрика в Петрозаводске будет развивать цифровой формат

На инфраструктуру для «Беломорских петроглифов» потратят 653 млн рублей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета