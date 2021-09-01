Производство картонных коробок открыли в колонии Карелии
В исправительной колонии №1 п. Надвоицы запустили производство картонных коробов. Деревообрабатывающие цеха исправительных учреждений в Карелии открыли упаковочные участки, на которых занимаются сборкой картонных коробок для упаковки разной продукции: сувенирных макетов, детских стульчиков, кроватей, стеллажей. Для эффективного использования опыта в изготовлении картонных изделий, наращивания объемов, привлечения осужденных к труду, в ИК-1 открыли производство коробок. Каждый этап производства контролируется на качество продукции.
Сейчас выполняется заказ на изготовление 1 тыс. коробок. Это первый подобный заказ для цеха. На производстве работают 20 заключенных.
Напомним, что в исправительных колониях региона активно используют труд осужденных. Некоторых привлекают к строительным работам, некоторые работают в пекарных цехах, делая булочки, хлеб, сушки. Так осужденные имеют возможность заработать деньги, приобрести новую профессию, а, возможно, задуматься об открытии собственного дела после освобождения.
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