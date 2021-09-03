«Аквилон» сдает в эксплуатацию первый «умный» многоквартирный дом в Архангельске
Застройщик передает новым собственникам ключи от квартир в жилом комплексе «Ай-Садовая» на перекрестке Садовой улицы и проспекта Обводный канал. «Аквилон» впервые в Архангельске оборудовал его «умными» системами в соответствии с концепцией «In-Home», которая предоставляет владельцу широкий функционал по контролю за состоянием квартиры и взаимодействию с управляющей компанией.
Мобильное приложение позволяет ежедневно отслеживать показания счетчиков, оплачивать коммунальные платежи онлайн и заказывать ряд услуг на дом. В квартирах предусмотрена установка современных счетчиков и датчиков, сигнализирующих о протечках и возгораниях. Здание также оборудовано домофонами с многофункциональными экранами в каждой квартире. На них можно вывести изображение с различных камер видеонаблюдения.
Глава отдела продаж «Аквилона» Игорь Швецов, назвал систему «In-Home» эксклюзивной особенностью комплекса. По его словам, собственнику каждой квартиры выдается планшет, через который можно просматривать видеозаписи с камер наблюдения и пользоваться домофоном. «Аквилон» собирается внедрить систему «In-Home» во все свои новые дома.
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