Портовый оператор «DPWorld» из ОАЭ намерен построить в Мурманске перегрузочный хаб
Об этом на ВЭФ-2021 рассказал исполнительный директор компании г-н Ахмед Бин Сулайем. По его словам, на территории России были определены два порта, в которых можно будет построить транзитные хабы для движения грузов по СМП, - Владивосток и Мурманск. Порт на востоке находится вблизи основных региональных центров экономической активности – крупных городов Китая, Японии, Южной Кореи. Также планируется обеспечить доступ к железнодорожной инфраструктуре.
По замыслу инициатора проекта, транзитный хаб в Мурманске будет связан с важнейшими европейскими портами – Лондоном, Роттердамом и Антверпеном. Глава «DP World» уверен, что с помощью масштабных капиталовложений можно организовать маршрут, превосходящий по эффективности Суэцкий канал.
Компания верит в перспективы экономики России. Капиталовложения в 2 млрд долларов будут осуществлены совместно с РФПИ. «DP World» намерена в дальнейшем, пользуясь своим статусом оператора международных логистических цепочек, поддерживать усилия России по обустройству новых транспортных путей между европейскими и азиатскими контрагентами.
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