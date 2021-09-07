Портовый оператор «DPWorld» из ОАЭ намерен построить в Мурманске перегрузочный хаб

Мурманская область >> Бизнес >> 07.09.2021

Об этом на ВЭФ-2021 рассказал исполнительный директор компании г-н Ахмед Бин Сулайем. По его словам, на территории России были определены два порта, в которых можно будет построить транзитные хабы для движения грузов по СМП, - Владивосток и Мурманск. Порт на востоке находится вблизи основных региональных центров экономической активности – крупных городов Китая, Японии, Южной Кореи. Также планируется обеспечить доступ к железнодорожной инфраструктуре.

По замыслу инициатора проекта, транзитный хаб в Мурманске будет связан с важнейшими европейскими портами – Лондоном, Роттердамом и Антверпеном. Глава «DP World» уверен, что с помощью масштабных капиталовложений можно организовать маршрут, превосходящий по эффективности Суэцкий канал.

Компания верит в перспективы экономики России. Капиталовложения в 2 млрд долларов будут осуществлены совместно с РФПИ. «DP World» намерена в дальнейшем, пользуясь своим статусом оператора международных логистических цепочек, поддерживать усилия России по обустройству новых транспортных путей между европейскими и азиатскими контрагентами.





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