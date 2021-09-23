Специалисты из нескольких регионов начали разработку проекта дороги «Северная ось»

Архангельская область >> Бизнес >> 23.09.2021

В создании этой трассы, которая должна связать Архангельскую область с финской границей, заинтересованы несколько стран. Международный транспортный коридор под названием «Северная ось – Баренц Линк» затронет Норвегию, Финляндию, Россию и Швецию. Эксперты провели встречу на территории САФУ с целью согласования позиций и выбора оптимального пути. За основу «Северной оси» взяты две существующие дороги – одна проходит от трассы «Кола» до финской границы, а вторая связывает Архангельск с Онегой. План по ее реконструкции на протяжении 129 км в прошлом году был одобрен президентом России.

Средний участок планируется проложить от Онеги до карельских Надвоиц. Наиболее экономически выгодным вариантом специалисты считают трассу, которая прошла бы через Валдай и Малашуйки. Однако Карелия настаивает на строительстве трассы ближе к Белому морю с целью максимального охвата своих поселений. Инициаторам проекта еще предстоит согласовать интересы обоих регионов.

Организация транспортного коридора потребует значительных инвестиций – свыше 30 млрд рублей. По оценкам финских экспертов, если бы такая дорога функционировала сейчас, по ней бы проезжали до 800 машин в сутки.





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