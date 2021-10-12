Что будет с малым бизнесом на Севере после новых ограничений

Оперштаб Архангельской области решил ввести антикороновирусные ограничения. С этой недели в кафе, общественных местах зайти можно будет при наличии QR-кода о вакцинации, документа, заменяющего его (действующего ПЦР теста или справки о том, что человек переболели ковидом).



Глава творческой мастерской «Архангельский пряник» Ю. Попова-Онучина была в этот момент в Сочи, поэтому увидела и сравнила, в каких условиях приходится работать.



С начала эпидемии Юлия пыталась удержать свой небольшой бизнес на плаву, просила снизить арендную плату, помочь или купить пряники, чтобы Музей пряника-козули с мастерской выжили. Почти 1,5 года в режиме постоянно стресса привели к необходимости отдыха. А в Сочи в масках никто не ходит даже в транспорте.



Что будет с МСБ на Севере после ограничений? Часть бизнеса закроется, так как это не южные земли, где воткнул в землю палку, а она зацвела. Здесь вести бизнес проще, например, просто перепродавать воду в 5 раз дороже, чем в магазине, и ее будут покупать, так как пить хочется всегда!

