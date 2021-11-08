В Усть-Цильме за счет «Народного бюджета» обновили хлебопекарное производство

Пекарня, обеспечивающая потребности 40% жителей Усть-Цильмы, смогла приобрести новое оборудование, сообщили в местной администрации. Управляющая пекарней индивидуальный предприниматель, в целях сохранения производства и обеспечения граждан хлебом, поучаствовала в программе «Народный бюджет» для агропромышленного комплекса.



Предприятие работает более 20 лет, в ассортимент входят 60 наименований выпечки, а также пельмени, блины, пирожные и торты. В целях расширения ассортимента производитель осваивает выпуск кулинарных изделий различных кухонь. Продукция продается в собственной сети магазинов, других торговых точках, поставляется в районную больницу, детские сады, и реализуется в окрестных населенных пунктах. Оборудование работает беспрерывно уже 11 лет и давно нуждается в обновлении.



Выделенных из «Народного бюджета» средств хватило на приобретение расстоечного шкафа, электрических печей, просеивателя муки, машины для тиражирования пряников и другого оборудования. Реализация этого проекта позволит увеличить ассортимент и гарантировать удовлетворение потребностей населения в качественной хлебобулочной продукции.