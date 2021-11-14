В Коми займутся обустройством искусственных озер для разведения рыбы

В Сыктывдинском районе планируют реализовать проект "Жемчужина Пычима", предполагающий обустройство искусственных озер для рыбы, семейного отдыха вблизи п. Пычим. Идея принадлежит "Сыктывкар Строй Сервис Ресурсу".



Не всегда земли, на которых ведутся карьерные разработки, можно оплодородить, но один из видов рекультивации с помощью создания пруда позволяет их использовать для рыболовного туризма.



В месте бывших карьеров будут разводить карпа, амура, карася и толстолобика, которые являются природными очистителями воды.



Качество воды будет отслеживаться, очистку наладят посредством установки компрессора подачи воздуха. Благоустройство территории, поддержание в надлежащем состоянии будет осуществляться на деньги предприятия.



Реализация этого проекта позволит создать 15 рабочих мест. У пруда смогут отдыхать до 200 человек. Для населения предполагаются преференции в ловле рыбы.



Подобные проекты успешно реализуют в регионоах России. Минсельхоз эту инициативу поддерживает, готов оказать консультационную помощь.



Для принятия окончательного решения по разработке "Жемчужины Пычима" до 17 ноября проводится опрос населения.

