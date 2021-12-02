В Череповце строится самый большой в Вологодской области торговый центр

Вологодская область >> Бизнес >> 02.12.2021

ТРК «Мармелад» площадью 27 тыс кв м и близлежащий парк обещают ввести в строй в следующем году. Большую часть площадей займет территория для семейного отдыха и развлечений, а также зона общепита. В ТРК будут работать магазины под брендами, ранее не представленными в Череповце. Инвестор проекта не раскрывает всех подробностей о новом объекте, уточнив, что комплекс будет отличаться в лучшую сторону от одноименного торгового центра в Вологде. Совокупная площадь всей территории ТРК и парка составляет более 57 тыс кв м.

Первоначально «Мармелад» хотели связать крытым переходом с ТЦ «Макси», но впоследствии эту идею отвергли. Парк откроется одновременно с ТРК «Мармелад». По просьбе мэрии инвестор не стал разрушать сложившийся естественный ландшафт, оставив деревья на своей территории. В парке планируется оборудовать спортивную зону, прогулочные маршруты, место для барбекю и установить аттракционы с колесом обозрения. Наличие своего парка делает объект уникальным для Зашекснинского района и всего города, в котором после сдачи ТРК в эксплуатацию появится значимая зона притяжения.





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