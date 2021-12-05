Компании АФК «Система» станут якорными резидентами новой ОЭЗ в Вологодской области

Вологодская область >> Бизнес >> 05.12.2021

Соответствующие соглашения с правительством региона заключили уже 7 компаний холдинга Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили участники заседания областного инвестиционного совета. Инициативу по поводу создания промышленной ОЭЗ в Вологодской области поддержала вице-премьер Татьяна Голикова, а региональные власти обязаны представить всю необходимую документацию в правительство РФ до мая 2022 года.

ОЭЗ будет размещена в Вологде, а также в Сокольском и Вологодском районах. АФК «Система» намерена организовать текстильный кластер на основе Вологодского текстильного комбината. Принадлежащая корпорации «Segezha Group» также собирается инвестировать почти 12 млрд рублей в обновление оборудования Сокольского ЦБК, чтобы наладить выпуск жиростойкой бумаги для фастфуда и доставки продуктов.

В Вологодской области сейчас работают 5 компаний, контролируемых АФК «Система»: Сокольский ДОК, Вологодский текстильный комбинат, Сокольский ЦБК, ЛПК «Кипелово» и «Сокол СиЭлТи», завод по выпуску CLT-панелей, запущенный в начале 2021 года.

Прошлый год стал для региона рекордным по совокупной величине привлеченных инвестиций – почти 204 млрд рублей. Правительство области надеется повторить этот результат по итогам 2021 года.





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