Вологодские предприниматели могут получить льготный кредит на развитие и ведение бизнеса

Вологодская область >> Бизнес >> 09.12.2021

Кредитный продукт для МСБ подготовлен Фондом ресурсной поддержки Вологодской области. Этот льготный займ будет доступен для компаний, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях во время пандемии ковида в связи с противоэпидемиологическими ограничениями.

Взять можно сумму до 1 млн руб. на 2 года, а первый год будет под 1% , далее – под 3% годовых. 500 тыс. руб. получить можно без залогов, но если сумма больше, потребуется поручительство «Центра гарантийного обеспечения МСП» или залог. Это большой минус, потому что в трудное для бизнеса время, его можно потерять гораздо чаще, чем в обычное, а людей ставят в рамки, когда они должны поставить свой бизнес, свой источник существования под залог. Потратить деньги можно на развитие бизнеса, текущие расходы.

Кредитную программу разработали по поручению главы региона в рамках расширения списка получателей льготных займов. Прием заявок начался с декабря. Обращение может быть однократным.





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