Глава Коми рассказал о работе Совета по улучшению инвестклимата

О создании хороших условий для инвесторов в Коми рассказал глава республики В. Уйба.



Заседание Совета по улучшению инвестклимата в Коми завершилось в Сыктывкаре. В. Уйба и власти республики создают благоприятный инвестиционный климат для инвесторов из других регионов, а чтобы их привлечь, надо создать условия для развития.



Инвесторам нужны открытые и понятные правила. Налоговая политика должна способствовать чувству защищенности.



По подключению к энергоресурсам Коми на 5-м месте в Северо-Западном регионе. Но есть Санкт-Петербург, а там от подачи заявки до подключения проходит всего 33 дня, а в Коми 49. Стоит задача в течение года вплотную приблизиться к лидеру, и если у инвестора встанет вопросу, куда идти, то Петербург не имеет много земли, а в Коми ее достаточно.



Недавно обсуждался инвестпроект в Инте, где инвестор вложил 155 млн руб., создал 78 новых рабочих мест. Ему окажут максимальную поддержку, и в течение 2-х недель дадут полный регламент по подключению, а в 2022 г. предприятие сможет работать на более льготных условиях.



