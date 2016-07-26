В Коми узаконят перевозки такси в соседние регионы

Республика Коми >> Бизнес >> 15.12.2021

На заседаниях комитетов Госсовета Коми депутатам представили законопроект об изменениях в закон "О главе Коми, Правительстве Коми...". Предлагается признать утратившими силу законодательные акты в области перевозок пассажиров, багажа такси на территории региона.

Предлагается наделить власти Коми дополнительными полномочиями, чтобы он могли заключать соглашения, связанные с деятельностью такси.
Сейчас лицензирование такси осуществляется по республике, но когда таксист получает заказ "Сыктывкар - Киров", он не имеет права делать эту перевозку, так как лицензия распространяется по Коми.

Заключив соглашение с субъектом России, таксист на законном основании может делать перевозки за границу региона. Эти полномочия внесены в 59-РЗ. Сейчас заключены соглашения с Архангельской, Кировской и Вологодской областями, куда чаще всего осуществляют перевозки таксисты. При необходимости также будут заключаться контракт с другими регионами на границе Коми.

Законопроект поддержан комитетами, поэтому его рассмотрят на заседании сессии Госсовета РК.





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