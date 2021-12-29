В Петрозаводске построят новый технопарк

Республика Карелия >> Бизнес >> 29.12.2021

В пресс-службе правительства заявили, что работы начнутся в 2022 году. Уже получено финансирование из федеральной казны на 500 млн рублей и оформлено разрешение на строительные работы. Республиканский бюджет дополнительно выделил еще 5 млн рублей.

Проект создания технопарка на улице Онежской флотилии в Петрозаводске участвовал в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление государственных субсидий, получив высокие оценки со стороны экспертов. Его основной целью является обеспечение резидентов из сферы малого и среднего предпринимательства готовой инфраструктурой на льготных условиях. Совокупные инвестиции в строительство оцениваются в 650 млн рублей.

Новый технопарк «Карельские продукты» будет ориентирован на работу с предприятиями пищевой промышленности. Уже 5 компаний выразили желание стать его партнерами. Они готовы создать свыше 100 новых рабочих мест. Резиденты получат возможность коллективного использования дорогостоящего оборудования, недоступного малому бизнесу. Небольшие компании смогут повысить конкурентоспособность своей продукции за счет кооперации бизнес-процессов.





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