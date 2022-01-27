В НАО на 25% увеличилось число занятых в сфере МСБ

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 27.01.2022

Итог работы по поддержке бизнеса подвел Департамент экономики НАО.

Положительная динамика показала, что созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, что связано с мерами поддержки, реализуемыми в округе, налоговыми льготами и региональными проектами развития предпринимательства.

По итогу 2021 г. увеличилось число работников в сфере МСБ с 6039 человек до 7522, количество самозанятых — с 381 до 786. Прирост численности человек в МСБ – 125%.

Благодаря работе органов власти, депутатов удалось выйти на положительные результаты. В сложной экономической ситуации по поручению губернатора округа введены допмеры поддержки, на что потратили 14 млн руб. Этими деньгами воспользовались 250 субъектов МСБ.
Введена субсидия на оплату ЖКХ наиболее пострадавшим компаниям от ограничительных мер. Их размер - 350 тыс. руб. или 80% затрат на жилищные, коммунальные услуги.

Увеличен максимум субсидии на аренду субъектам соцпредпринимательства до 300 тыс. руб.

Впервые введена единовременная выплата 20467 руб. на работника МСБ, индивидуального предпринимателя. В прошлом году удовлетворили заявки 202 предпринимателей на 11 млн руб. из регионального бюджета.





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