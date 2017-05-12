Автомобильные перевозки: коротко о главных преимуществах

Развитие транспортной сети современной экономики предполагает использование в её структуре перевозок различными видами транспорта – водным, железнодорожным, авиационным и автомобильным. Вместе с тем, последний тип по-прежнему выгодно отличен от других универсальным характером применения, что вместе с лучшей экономической рентабельностью обуславливает наибольшую степень его распространения в мире. К примеру, автомобильные грузоперевозки по Архангельской области в 2021 году заняли 50% рынка.

Особенности и преимущества автомобильных перевозок

Популярность автомобильного транспорта для совершения грузовых перевозок любой дальности обусловлена рядом приведённых ниже особенностей:

Лучшими показателями экономической рентабельности. Перевозить товары авиацией и морем значительно дороже, а железные дороги захвачены монополиями, устанавливающими цены по своему усмотрению.

Оперативностью доставки. Сеть автомобильных дорог сравнительно с другими видами транспортной инфраструктуры хорошо развита в странах СНГ, потому груз, с одной стороны, доставляется оперативно, с другой, может быть доставлен в самые удалённые населённые пункты.

Возможностью перевозки небольших партий. Большинство предприятий мелкого и среднего бизнеса, составляющих количественную основу экономики любого государства, не нуждаются в огромных партиях товаров. Для наполнения полок и складов достаточно вместимости стандартного длинномера, что избавляет предпринимателей от необходимости переплачивать за доставку.

На что обратить внимание при выборе транспортной компании

Несмотря на то, что автомобильные грузоперевозки как таковые считаются лучшим видом транспортировки, вероятность срыва договора между перевозчиком и клиентом остаётся высокой – рынок полон предложениями недобросовестных исполнителей. Снизить вероятность оформления деловых отношений с мошеннической структурой можно, обратив внимание на следующие детали:

Наличие официальной лицензии. Для того, чтобы начать возить товары между городами, предпринимателю недостаточно просто указать при регистрации фирмы соответствующие коды деятельности – необходима лицензия. Перечень организаций, официально допущенных до автомобильных грузоперевозок, можно найти на сайте Ространснадзора.

Парк автомобилей. У серьёзных перевозчиков парк может включать в себя несколько десятков машин. Дополнительное доверие может вызвать и тот факт, что в парке присутствуют машины нескольких классов для перевозки разных типов грузов.

Уровень сервиса. Серьёзный клиентоориентированный перевозчик обычно не ограничивается лишь услугой перевозки, предлагая параллельно разгрузочно-погрузочные работы, помощь в оформлении документов и другие опции. Качество поддержки клиентов по линии оператора, возможность отслеживания груза также являются маркерами добросовестного перевозчика.

Если учитывать все это, вы сможете получить максимум результативности от проверенной компании.