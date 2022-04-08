Финподдержку на открытие бизнеса получили 8 жителей НАО

В 2022 г. в Центр занятости НАО поступило 11 бизнес-планов от людей, желающих открыть дело с помощью финансовой поддержки. Проекты были рассмотрены. Разовую помощь 276,3 тыс. руб. получили 8 начинающих бизнесменов.



Получили финподдержку НАО: столярная мастерская, точка быстрого питания, ИП, предоставляющие отделочные работы, по утеплению крыш. К открытию готовят экоферму в Хонгурее, студию дизайна ресниц и бровей в Неси, швейную мастерскую в Тельвиске, по заправке картриджей и ремонту техники в Нарьян-Маре, бухгалтерскому сопровождению в Нарьян-Маре.



Госуслуга содействия началу предпринимательской деятельности безработным еализуется ЦЗН. На его базе создана комиссия, рассматривающая бизнес-планы и заявления по предоставлению финпомощи. В составе комиссии эксперты, оценивающие актуальность открытия проекта.



Важное условие участия в программе - обязательное использование выделенных денег на заявленные цели. В 2022 г. Администрация округа утвердила список категорий для направления денежных средств.