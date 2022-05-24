Из 50 бизнес-идей в Вологодской области выбрали 16 лучших

Проект «Молодой предприниматель 2.0» стартовал в регионе в прошлом году. Его поддержали власти ВО, Аграрно-экономический колледж. В январе 603 студента средних профучреждений прослушали курс по предпринимательской деятельности и придумали свой бизнес, разработав к нему бизнес-план. Далее некоторые проекты на этапах отсеивались, в результате осталось 50 лучших.



После всех этапов конкурса 16 проектов попали в финал. Они набрали больше всех баллов экспертного жюри. Их разработчикам вручат денежное вознаграждение, на которое они должны будут свой проект реализовать. По большому счету это мало чем отличается от того, что предлагают в центрах занятости - придумать бизнес, составить бизнес-план, получить на реализацию деньги.



Бизнес-идеи победителей относятся к сельскому хозяйству, образованию, общественному питанию, обслуживанию, медуслугам. Например, есть проект производства микрозелени, рыбалки в р. Вологда 24/7, развивающего центра, козьей фермы, изготовления и монтажа экофитостен. Некоторые идеи отличаются оригинальностью и новизной, поэтому реально могут рассчитывать на успех.