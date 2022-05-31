1,5 млрд руб. даст «Северсталь» на парк «Серпантин» и Советский пр.

Такое решение принял глава Совета директоров завода А. Мордашов.



Объекты находятся в исторической зоне Череповца. Эти территории собираются развивать по нескольким направлениям - систему улиц, дорог, организацию движения и работы общественного транспорта, систему озеленения, рекреации, уличного освещения, архитектурный облик.



До конца года будет готова концепция развития Череповца с использованием лучших урбанистических практик, подходящих городу по профилю, учетом пожеланий горожан, опробования новых технологий на 2-х пилотных проектах.



Череповец станет комфортным для горожан, привлекательным при выборе места жительства специалистами высшего звена. Об этом рассказал Е. Виноградов, гендиректор «Северсталь Российская сталь», ресурсных активов.



Реализовать проект поручат архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект», которая привлечет экспертов. Уже проведен сравнительный анализ ситуации в инфраструктуре с такими же российскими городами, определены причины сдерживания развития, снижения уровня комфорта проживания. Над этими проблемами нужно работать в первую очередь.

