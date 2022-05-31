1,5 млрд руб. даст «Северсталь» на парк «Серпантин» и Советский пр.

Вологодская область >> Бизнес >> 31.05.2022

Такое решение принял глава Совета директоров завода А. Мордашов.

Объекты находятся в исторической зоне Череповца. Эти территории собираются развивать по нескольким направлениям - систему улиц, дорог, организацию движения и работы общественного транспорта, систему озеленения, рекреации, уличного освещения, архитектурный облик.

До конца года будет готова концепция развития Череповца с использованием лучших урбанистических практик, подходящих городу по профилю, учетом пожеланий горожан, опробования новых технологий на 2-х пилотных проектах.

Череповец станет комфортным для горожан, привлекательным при выборе места жительства специалистами высшего звена. Об этом рассказал Е. Виноградов, гендиректор «Северсталь Российская сталь», ресурсных активов.

Реализовать проект поручат архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект», которая привлечет экспертов. Уже проведен сравнительный анализ ситуации в инфраструктуре с такими же российскими городами, определены причины сдерживания развития, снижения уровня комфорта проживания. Над этими проблемами нужно работать в первую очередь.





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