1,5 млрд руб. даст «Северсталь» на парк «Серпантин» и Советский пр.
Такое решение принял глава Совета директоров завода А. Мордашов.
Объекты находятся в исторической зоне Череповца. Эти территории собираются развивать по нескольким направлениям - систему улиц, дорог, организацию движения и работы общественного транспорта, систему озеленения, рекреации, уличного освещения, архитектурный облик.
До конца года будет готова концепция развития Череповца с использованием лучших урбанистических практик, подходящих городу по профилю, учетом пожеланий горожан, опробования новых технологий на 2-х пилотных проектах.
Череповец станет комфортным для горожан, привлекательным при выборе места жительства специалистами высшего звена. Об этом рассказал Е. Виноградов, гендиректор «Северсталь Российская сталь», ресурсных активов.
Реализовать проект поручат архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект», которая привлечет экспертов. Уже проведен сравнительный анализ ситуации в инфраструктуре с такими же российскими городами, определены причины сдерживания развития, снижения уровня комфорта проживания. Над этими проблемами нужно работать в первую очередь.
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