Фермер из Котласа хочет построить сырную деревню

>> Бизнес >> 19.07.2022

В Котласе планируют делать местные сыры для массового покупателя. Сейчас на небольших фермах, сыроварнях не делают сыры для массового потребления, потому что они дорогостоящие. Их покупают только у фермера лично или в какой-то одной точке.

Опытную станцию «Котласская» сделали филиалом исследовательского центра картофеля им. Лорха. Она находится в деревне Курцево. Ее главный вид деятельности — семеноводство, выращивание семенного картофеля «элит», «суперэлит». Сейчас от семеноводства зависит продбезопасность, поэтому нужно быстрее сделать реорганизацию.

Реорганизация станции шла 1,5 года. Год она не получала субсидий, что отразилось на поголовье и надоях. Теперь хозяин сделал акцент на семеноводство, а от 700 единиц поголовья КРС решил избавиться. Потеря такого количества коров была неприемлема, поэтому предприятию выделили грант 12 млн руб., изменили действующие правовые акты. Соглашение заключено. Первую сумму на растениеводство уже перечислили. Идет софинансирование с федеральной казной, а поддержка по молоку 8 млн руб. У предприятия появилась возможность заместить убытки, возникшие при содержании КРС, появилось право его сохранить. Собственники уже продвигают свой уникальный опыт в регионы.





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