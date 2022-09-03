Соцпредприятия, молодые предприниматели НАО могут получить 1 млн руб. на реализацию своих проектов

Департамент финансов НАО принимает документы на конкурс грантов для соцпредприятий, молодых предпринимателей. Эти гранты предоставляют на финобеспечение расходов на реализацию проекта субъекта МСП в области соцпредпринимательства, проекта МСП, созданного физлицом до 25 лет.



Сумма гранта - 100 тыс. - 1 млн руб. Но есть условие - софинансирование расходов в размере от 25%. В рамках конкурса распределят 8 млн руб. Сумма небольшая, поэтому получателей будет не много. Но какой бы грант не был, он дает возможность получить деньги, правильно ими распорядиться, чем закрепить свой бизнес. Проект направлен на поддержку молодых предпринимателей, которых в Ненецком округе стараются поддержать. Не каждый решается открыть собственное дело, поэтому материальная помощь важна на любом этапе.



Заявки на конкурс грантов можно подавать до 30 сентября в Нарьян-Маре на ул. Победы, 4, к. 15. Размер гранта будет зависеть от предприятия.





