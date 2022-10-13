Первый независимый книжный магазин открывается в Архангельске

Магазин станет арт-пространством для любителей не только книг, но и кино. Его решили назвать «Все свои».



Книжный магазин расположен на набережной Северной Двины, 93. Об его открытии стало известно год назад, после победы Архангельской области на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Глава Фонда развития культуры В. Ларионов заявил тогда, что такому городу как Архангельск нужна площадка - сердце и средоточие творческой, в том числе литературной активности.



Сейчас книжный магазин готов, но появился он без участия Фонда, а как частный проект. Здесь будут книги издательств, которые в крупных книжных сетях не продаются, в том числе детских издательств «Белая ворона», «Розовый жираф», издательств для взрослых Ad Marginem и других.



Магазин «Все свои» не остановится только на продажах книг. Здесь можно будет посидеть в уютной обстановке, почитать, здесь будут проводится встречи с авторами, обсуждения книг, кинопоказы, поэтому в городе появится еще одна точка притяжения для читающих людей.





