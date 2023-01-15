Количество банкротов в Коми растет

Республика Коми >> Бизнес >> 15.01.2023

За 2022 г. судами объявлено 995 банкротств и введение процедуры продажи имущества физлиц и ИП в Коми. Годом ранее банкротов было на 21% меньше среди физлиц и фирм – 825. С октября 2015 г., когда начала действовать процедура банкротства, были признаны несостоятельными 3050 человек, проживающих в республике.

Сейчас регион находится на 65-м место по РФ по числу банкротов. Лидируют по показателю Кубань (140000 человек), Москва (13400 человек), Московская область (13500 человек). Минимум банкротств зарегистрировано на Чукотке (33) и в НАО (1), но здесь нужно учитывать площадь региона (например, в Ненецком округе всего один город, и тот маленький).

Заявку на признание банкротом можно подать вне суда – обратиться в МФЦ. В прошлом году по Коми подобных заявлений было всего 45.

Сейчас большинство россиян банкротство инициируют сами, и таких в 2022 г. было 96,7%. Лишь 2,2% дел приходиться на кредиторов и всего 1% - на налоговые органы, что говорит об ответственном отношении к бизнесу.





Рекомендуем по теме:

В Коми стало меньше иностранцев

Население Коми сократилось на 4 тыс. человек с начала года

700 предпринимателей Вологды в 2016 г. стали банкротами

В Неси построят детский сад на 70 человек

Правительство Коми скорректировало прогноз по демографии

В НАО за сутки зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19


Сольвычегодский историко-художественный музей получил статус заповедника

Мурманский художественный музей активно участвует в акциях

В Вологде установят контейнер для сбора одежды

Минобрнауки Коми поделился планами по открытию новых школ в 2023 г.

Количество мусора в Карелии в новогодние праздники увеличилось на 30%

С 1 января вступили в силу 11 законов Мурманской области

В 2023 г. в Поморье планируют провести 350 ярмарок и выставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета