Количество банкротов в Коми растет

За 2022 г. судами объявлено 995 банкротств и введение процедуры продажи имущества физлиц и ИП в Коми. Годом ранее банкротов было на 21% меньше среди физлиц и фирм – 825. С октября 2015 г., когда начала действовать процедура банкротства, были признаны несостоятельными 3050 человек, проживающих в республике.



Сейчас регион находится на 65-м место по РФ по числу банкротов. Лидируют по показателю Кубань (140000 человек), Москва (13400 человек), Московская область (13500 человек). Минимум банкротств зарегистрировано на Чукотке (33) и в НАО (1), но здесь нужно учитывать площадь региона (например, в Ненецком округе всего один город, и тот маленький).



Заявку на признание банкротом можно подать вне суда – обратиться в МФЦ. В прошлом году по Коми подобных заявлений было всего 45.



Сейчас большинство россиян банкротство инициируют сами, и таких в 2022 г. было 96,7%. Лишь 2,2% дел приходиться на кредиторов и всего 1% - на налоговые органы, что говорит об ответственном отношении к бизнесу.

