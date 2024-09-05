Предприниматели за лето получили 44 млн руб. на развитие бизнеса

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 05.09.2024

Госфонд поддержки предпринимательства помог финансами местному бизнесу в виде займов на 44 млн.

Эти деньги стимулирует развитие в округе бизнеса, подтверждают эффективность программы по льготному кредитованию.

Пользовался популярностью микрозайм «На доверии» без залога. Его взяли 13 предпринимателей, получив 20 млн рублей. Займ позволяет рассчитываться за поставки, окупать основные средства, сырье, материалы, покрывать текущие расходы.

Окружной МСБ получает займы с льготой 5 - 10% годовых на 1,5 - 5 лет. Лимит - 100 000 - 5 млн руб. Деньги можно тратить на модернизацию мощностей, создание рабочих мест, ускорение развития. Всего за время работы Фонда удалось выдать 446 займа на 906 млн руб.

Займы особенно нужны тем, кто еще не вывел свое дело на стабильную прибыльность. Для достижения результата нужно делать производство современным, а средств на это не хватает.

Фонд работает на базе Центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы».





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