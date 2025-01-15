Нарьян-марский центр «Мой бизнес» поможет с запуском своего дела начинающим предпринимателям

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 10.02.2025

Человек, желающий начать свое дело, но не знающий с чего начать, в центре помогут на всех этапах работы. Даже если желание работать на себя есть, но идей нет, здесь покажут незанятые ниши.

В центре подскажут, как найти инвестора или получить господдержку на расширение производства, закупку техники или аренду помещения. Многие начинающие бизнесмены уже воспользовались помощью специалистов, потому что это удобно. В одном месте можно получить полную информацию по любым вопросам, касающимся ведения бизнеса, от необходимого пакета документов до составления отчетности.

Менеджер центра Л. Попова рассказала, что здесь проводятся разъяснительные лекции, помогающие разобраться, какой вид предпринимательства выбрать - самозанятость, ИП, ООО, как зарегистрировать свой бизнес, подобрать микрозайм, лизин. Есть и образовательные программы, тренинги Корпорации МСП, мастер-классы, семинары, помогающие расширить знания, навыки.

К каждому предпринимателю прикрепляется персональный менеджер, сопровождающий на всех этапах, напоминающий о сроках сдачи отчетности.

«Мой бизнес» работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».





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