60 алкомаркетов закрыли в Вологде после ввода ограничений на продажу алкоголя

Вологодская область >> Бизнес >> 10.03.2025

С марта 2025 г. в Вологодской области начал работу закон, ограничивающий розничную торговлю спиртного. Его инициатором стал мэр Вологды А. Накрошаев, за что был подвергнут резкой критике со стороны представителей бизнеса и обычных горожан.

Мэр рассказал, что в городе закрылись 2/3 алкомаркетов. Цель закона - сделать горожан трезвыми и здоровыми. Губернатор ВО Г. Филимонов считает, что такой способ окажется действенным, но пока ничего, кроме критики в свой адрес не слышит. Насильно людей осчастливить невозможно!

Напомним, что в Вологде было 94 алкомаркета, теперь остался 31, чьи  владельцы рады и счастливы, что у них прибавится клиентов. Отсюда возникает вопрос: может быть кому-то было выгодно принятие такого закона, потому что он явно на руку владельцам алкомаркетов, которые остались. Достаточно узнать, кто эти владельцы и как они повлияли на принятие закона. Несмотря на то, что он был явно кому-то на руку, власти пытаются успокоить горожан тем, что собираются тщательно проверять законность деятельности оставшихся магазинов.

Торговать спиртным можно в отелях, театрах, ресторана. В кафе на территории многоквартирных домов и рядом можно продавать спиртное в 08:00 - 23:00, если соответствовать определенным требованиям.

Справка. В 2024 г. в Вологодской области умерли 7,5 тыс. человек, из которых 71% из-за болезней, связанных с употреблением алкоголя (цирроз, ДТП, панкреатит, бытовые трагедии, заболевания ССС).





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